Personlig assistent till en man i centrala Åkersberga
2026-05-04
Personliga assistenter sökes till man i 50-årsåldern - Åkersberga
Vi söker nu engagerade och ansvarstagande personliga assistenter till en man i 50-årsåldern bosatt i Åkersberga.
Uppdragsgivaren har behov av stöd och hjälp dygnet runt. Som personlig assistent blir du en viktig del av hans vardag, där du bidrar till ökad livskvalitet, trygghet och självständighet. Han kommunicerar verbalt och är delaktig i sin assistans, vilket innebär att du arbetar nära honom och fungerar som ett stöd i de moment där hans egen kraft inte räcker till.
Arbetsuppgifter I rollen som personlig assistent kommer du bland annat att arbeta med:
Personlig omvårdnad och hygien
Stöd i vardagliga aktiviteter, både praktiska och sociala
Att skapa en trygg, lugn och positiv miljö
Vem är du? Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du kan vara social och utåtriktad eller ha ett lugnare förhållningssätt - det viktigaste är att du har god känsla för bemötande och situation.
Vi ser gärna att du:
Är ansvarstagande, flexibel och trygg i dig själv
Har empati, tålamod och god samarbetsförmåga
Är noggrann och trivs med rutiner
Har förmåga att planera och ligga steget före
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom vård eller personlig assistans är meriterande, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Du är kvinna
Du är rökfri
Du är inte allergisk mot pälsdjur (hund finns i hemmet)
Körkort och tillgång till bil är meriterande, men inget krav.
Arbetstid och anställning
Deltid eller timanställning
Arbetspass främst nattetid (vaken natt)
Tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag
Introduktion och utbildning
Trygg anställning med kollektivavtal
OB-ersättning och tillägg enligt avtal
Individuell lönesättning
Ansökan Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
