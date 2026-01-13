Personlig assistent till deltidstjänst under dagtid
Sanda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ulricehamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ulricehamn
2026-01-13
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanda Assistans AB i Ulricehamn
, Borås
, Herrljunga
, Jönköping
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Hej!
Jag är en 34årig man och bor i Tvärred tillsammans med sambo, vår son och två katter. Jag är oftast en glad och aktiv person som vill göra det mesta jag har lust för så länge orken och energi finns. Vår son är min högsta prioritet och jag vill vara så delaktig jag bara kan. Det innebär bland annat att jag med hjälp av assistent hämtar honom från förskolan på eftermiddagarna så ofta jag orkar och kan. Det är därför viktigt att du tycker om barn och känner dig bekväm med att handskas med barn alternativt är positiv till att försöka bli det.
Exempel på annat jag gillar att göra kan bland annat vara att gå ut och vara utomhus, träna, laga mat, baka, kolla på fotboll, lyssna på musik mm. Gillar även att ha ren egen tid ibland.
Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag. Allt från att göra något av mina intressen, till på- och avklädning av kläder, gå på toaletten eller duscha.
Jag har inga problem med att kommunicera via tal och skrift
Har egen bil som jag kan köra själv och har även färdtjänst. Har muskelsjukdom FSHD i den värre graden. FSHD påverkar mer eller mindre i stort sett alla muskler i kroppen, blir svagare med tiden och har kronisk smärta. Blir även lätt psykiskt trött pga att leva med de fysiska förutsättningar och begränsningar som sjukdomen ger.
Jag söker assistenter som vill jobba dagtid 07:00-17:30 främst måndag-fredag, kan komma förfrågningar om helgarbete. Jag önskar att du som söker är en lyhörd person och kan ta till dig instruktioner. Ett plus är om du är i ganska nära ålder jämfört med mig själv, men det är inget krav då det är personligheten som avgör. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sanda Assistans AB
(org.nr 559101-9129) Kontakt
Anders Johansson 0721697636 Jobbnummer
9682350