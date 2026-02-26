Personlig assistent till barnkund i Växjö
2026-02-26
Är du min nya assistent?
Jag är 5-årig pojke som har en CP-skada och epilepsi. Jag kan inte förflytta mig utan sitter i rullstol och förflyttas via den. Jag bor i Växjö med mina syskon och föräldrar. Vi söker dig som är lekfull, social och som vill arbeta med barn. Jag vill gärna att du har vana av barn.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Jag behöver en assistent i alla moment. Jag är aktiv och tycker om att cykla, bada, leka med bilar på golvet, dansa, lyssna på musik med mera. Jag har inget eget tal, men kan förmedla vissa ord och göra mig förstådd. Man brukar förstå mig när man har arbetat hos mig ett tag och lärt känna mig. Jag behöver hjälp med mat, ADL och alla andra vardagliga saker också. Eftersom jag är aktiv och gillar att göra saker förekommer en del manuella lyft då jag behöver hjälp med förflyttning. Du behöver därför orka lyfta mig och ha god fysik.
Arbetstider:
Jag går på förskolan dagtid där jag har en egen resurs. Arbetstiderna hos mig är därför kvällstid vardagar från 15.30 och helger. Under lov blir det längre arbetspass då jag är hemma hela dagarna. Vi vill att du ska kunna arbeta någon dag i veckan men också i sommar. Just nu söker vi en vikarie men om det fungerar bra finns det möjlighet att arbeta hos mig på schema.
Vem är du:
Är du en lyhörd, närvarande, engagerad men lekfull person och kan arbeta de tider som står i annonsen? Då kanske det är dig jag söker!
Om Frösunda Personlig assistans:
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-03-25
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef:
Amila Ganic
010 130 37 67amila.ganic@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan anställning kan påbörjas måste utdrag ur belastningsregistret lämnas. Det är en fördel om du inför en intervju har förberett med att beställa registerutdrag från polisen. Blanketten går att hämta på länken nedan: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
