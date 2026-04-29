Personlig assistent till 18 årig kille.
2026-04-29
Vi söker dig som vill göra skillnad i en annan människas vardag. Som personlig assistent har du ett varierande arbete som utgår från brukarens individuella behov, önskemål och genomförandeplan. Vår främsta uppgift är att stötta och hjälpa brukaren att uppnå god livskvalité och en meningsfull vardag. Tjänsten är en tillsvidareanställning men vi söker också sommar- och timvikarier, dag, kväll och natt.
Brukaren bor med sina föräldrar i Falköping och har ett omfattande omsorgsbehov. Det finns hund i hemmet så du ska inte vara allergisk mot pälsdjur.
Vad kan vi erbjuda dig?
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta med tydliga rutiner och tydliggörande pedagogik
Vara behjälplig med serviceinsatser
Vara behjälplig med personlig hygien
Dokumentera i vårt dokumentationssystem VIVA
Följa med till skolan
Följa med till fritidsaktiviteter
Hos oss får du:
Anställningstrygghet - du blir anställd i Falköpings kommun vilket innebär att du har kvar din anställning om ärendet skulle upphöra.
Schemalagd 100 procent, dagtid, kväll samt varannan helg.
Arbetsplatsträffar en gång i månaden med kollegor och enhetschef.
Tillitsbaserat förhållningssätt där man ges ett stort utrymme till eget ansvar och stöd vid behov.
Medarbetarsamtal/utvecklingssamtal och lönesamtal
Inspirationsdagar och möjligheter till fortbildning
Friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och tillgång till gratis kommungym
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning eller barn- och fritids utbildning. Det läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ska vara flexibel och kunna hoppa in och jobba med kort varsel.
Du måste behärska svenska språket såväl muntligt som skriftligt. Meriterande med erfarenhet av social dokumentation. Du bör även ha viss teknisk kunskap t.ex. kunna hantera dator, Ipad m.m.
B- körkort krävs.
Vid anställning ska utdrag från polisens belastningsregister kunna uppvisas.
Upplysningar
Urval kommer ske löpande och intervjuer kan komma att genomföras under ansökningstiden. Referenser efterfrågas.
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
