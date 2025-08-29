Personlig Assistent sökes till visstidstjänst i Trelleborg
2025-08-29
Beskrivning av tjänsten som Personlig Assistent
Vi söker en timvikarie som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder i Trelleborg. Kunden är en man i 55-års åldern som bor själv i ett radhus tillsammans med sin katt. Kunden har drabbats av en ryggmärgsskada och är rullstolsburen men har inga kognitiva nedsättningar. Hans intressen är bland annat att lägga pussel, vara ute i sin trädgård, titta på all sorts sport på TV och har även ett stort bilintresse.
Arbetet innefattar hjälp med både personlig hygien, hushållssysslor och övriga göromål som får kundens vardag att fungera. Som assistent gör man promenader tillsammans med kunden varje dag då han åker i sin permobil och hjälper honom med till exempel handling och vårdbesök.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Krav på erfarenhet inom vård/omsorg sedan tidigare
Ej pälsallergiker då kunden har en katt
God fysik krävs för att klara förflyttningar
Vi ser gärna att du har lätt för att ta initiativ, att du är social, lyhörd, ordentlig och omtänksam.
Om Frösunda Personlig Assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: 3-5 dagar i veckan
Arbetstid: 15.00 - 21.30
Tillträde: Inskolning påbörjas omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-09-10
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Love Sennerdal, Verksamhetschef Love.sennerdal@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Love Sennerdal love.sennerdal@frosunda.se Jobbnummer
9481789