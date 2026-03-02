Personlig assistent sökes till Vällingby - Gör skillnad varje dag!
2026-03-02
Är du en lyhörd och engagerad person som brinner för att hjälpa andra? Vill du ha ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas liv? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en ansvarsfull personlig assistent till en 64-årig man bosatt i Vällingby.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Kunden har assistans dygnet runt, vilket innebär att arbetstiderna är flexibla och kan anpassas efter överenskommelse. Vi har störst behov av dagpass, så vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta dagtid.
Schemalagda tider på fast rad:
Måndagar kl.08-16
Tisdagar kl.08.30-12.30
Onsdagar kl.08-16
Torsdagar kl.08-16
Fredagar kl.08.30-12.30
Du kommer även arbeta en lördag i månaden kl.08-15.45
Du ska vara flexibel och ställa upp vid behov.Företaget
Kunden är en rullstolsburen man med ryggmärgsskada som bor i en fin lägenhet tillsammans med sin fågel och sina fiskar. Han behöver stöd i alla delar av sin vardag.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad
Förflyttningar (taklift förekommer)
Hushållssysslor
Inköp och ärenden
Social samvaro och aktiviteter
Han uppskattar att vistas på sin terrass när vädret tillåter, titta på TV och komma ut på mindre aktiviteter. För honom är det viktigt med en assistent som är lugn, tålmodig, initiativtagande och genuint intresserad av att skapa en trygg och positiv vardag.
Vi söker dig som
Är i god fysisk form
Har god svenska i tal och skrift
Är lyhörd, ansvarstagande och empatisk
Gärna tar egna initiativ
Ej är känslig mot rök doft, då kunden röker cigaretter
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personlig lämplighet väger tyngst. Kunskaper i finska är ett plus.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal (Kommunal)
Timlön enligt individuell överenskommelse
Friskvårdsbidrag
Betald introduktion
Möjlighet till utbildning och utveckling
Arbetet sker i kundens hem i Vällingby och ger dig möjlighet att bygga en nära och betydelsefull arbetsrelation.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har cirka 300 anställda och vårt kontor är beläget vid Globen i Stockholm. Vi arbetar med stort fokus på kvalitet, mångfald och utveckling - både för våra kunder och våra medarbetare. Vi värnar om kundens självbestämmanderätt och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal.
Övrig information
Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs innan anställning. Beställ gärna utdraget i samband med din ansökan då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Intervjuer sker löpande och vi kontaktar endast kandidater som går vidare i processen.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1090". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Igs Assistans AB
