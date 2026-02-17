Personlig assistent sökes till ung kvinna i Linköping, deltid
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-02-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
.
Plats: Linköping (nära US)
Omfattning: Deltid
Tillträde: Omgående
Nu utökar vi teamet och söker därför ytligare en till kvinnlig assistent.
Är du en lyhörd, positiv och närvarande person som tycker om att skapa trygghet och meningsfulla stunder i någon annans vardag? Då kan du vara precis den vi söker!
Vi på God Assistans är ett engagerat och varmt assistansbolag som arbetar med hjärta - alltid i nära samarbete med kunden, anhöriga och varandra. Hos oss är du aldrig ensam. Vi tror på samarbete, öppenhet och att glädje gör skillnad, både för våra kunder och för våra medarbetare.
Om uppdraget:
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en härlig ung kvinna på 33 år som bor i Linköping. Hon lever med Huntington och behöver stöd i sin vardag men söker även någon att dela dagen med. Hon vill gärna ha en assistent i närliggande ålder som hon kan känna sig bekväm och avslappnad med.
Ditt uppdrag blir att finnas där som ett socialt och tryggt stöd, en person att fika med, gå på promenader eller hitta på små utflykter tillsammans. Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Personlig hygien, matlagning, av och påklädning, städ, ledsagning vid inköp, promenader, vårdbesök och utflykt. Då jag glömmer en del, så behöver du även vara stöd för mig att komma ihåg saker ex vid vårdbesök och inköpslistor mm.
Schema
Behovet är mån-fre samt helg, vi söker därmed fler assistenter).
• 13.00-16:00 och/eller 20:00-22:00 (med viss flexibilitet)
• OBS! Arbetet innefattar även arbete på helg. Pga av de korta arbetstiderna så är det en fördel om du bor i närheten av Skvadronen.
Det går utmärkt att kombinera uppdraget med studier eller annat arbete - och vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och har ett gott humör.
Vi söker dig som:
• Är kvinna
• Är i liknande ålder som kunden
• Har körkort (meriterande, men ej krav)
• Har ett genuint intresse för människor
• Vill vara en del av ett varmt och stöttande team
• Då hon är väldigt infektionskänslig, så önskar hon att assistenten inte har små barn.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller vård -och omsorgsarbete,
är meriterande men inget krav - personkemin och viljan att göra skillnad väger tyngst.
Varmt välkommen till oss!
Hos God Assistans blir du en del av ett företag där vi bryr oss - på riktigt. Vi tror på långsiktighet, öppen kommunikation och att varje assistent är en värdefull del i teamet runt kunden.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/året.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9747620