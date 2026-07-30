Personlig assistent sökes till ung kvinna i Linköping, deltid
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Hej!
Nu utökar vi teamet och söker därför yttligare en till kvinnlig assistent.
Plats: Linköping (nära US)
Omfattning: Deltid och/eller timvikarie
Tillträde: 1 september
Schema
Behovet är mån-fre samt helgmån-fre 13-22, lör-sön 15-22
Om uppdraget:
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent till en härlig ung kvinna på 33 år som bor i Linköping. Hon lever med Huntington och behöver stöd i sin vardag men söker även någon att dela dagen med. Hon vill gärna ha en assistent i närliggande ålder som hon kan känna sig bekväm och avslappnad med.
Ditt uppdrag blir att finnas där som ett socialt och tryggt stöd, en person att fika med, gå på promenader eller hitta på små utflykter tillsammans. Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Personlig hygien, matlagning, av och påklädning, städ, ledsagning vid inköp, promenader, vårdbesök och utflykt. Då jag glömmer en del, så behöver du även vara stöd för mig att komma ihåg saker ex vid vårdbesök och inköpslistor mm.
Kunden bor i närheten av Garnisonen.
Vi söker dig som:Är kvinna
Är i liknande ålder som kunden (mellan 30-45 år)
Har körkort (meriterande, men ej krav)
Har ett genuint intresse för människor
Vill vara en del av ett varmt och stöttande team
Då hon är väldigt infektionskänslig, så önskar hon att assistenten inte har små barn.
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller vård -och omsorgsarbete,
är meriterande men inget krav - personkemin och viljan att göra skillnad väger tyngst.
Varmt välkommen till oss!
Hos God Assistans blir du en del av ett företag där vi bryr oss - på riktigt. Vi tror på långsiktighet, öppen kommunikation och att varje assistent är en värdefull del i teamet runt kunden.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/året.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande.
För frågor om tjänsten:camilla.lindh@godassistans.se
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 74 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10016136