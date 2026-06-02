Personlig assistent sökes till kvinna i Svedala
2026-06-02
Är du en serviceinriktad, pålitlig och empatisk kvinna – och trivs i en roll där du får vara både stöd och sällskap?
Jag är en aktiv, positiv och livsglad kvinna på 53 år som bor i egen lägenhet i Svedala. Nu söker jag dig som vill bli en viktig del av mitt liv och min vardag.
För mig är personkemin det allra viktigaste, så jag hoppas att du är en trygg person med ett lugnt förhållningssätt som kan möta mig där jag är – även de dagar som inte är min allra bästa.
I min vardag behöver jag assistans med mina grundläggande behov, och du kommer att arbeta där jag befinner mig. Jag förflyttar mig med stöd och använder rullstol vid längre sträckor.
När jag inte är hemma tycker jag om att:
umgås med vänner
gå på teater, bio och konserter
dansa och delta i sociala aktiviteter
vara ute i naturen och promenera
bada regelbundet (du behöver därför trivas i badhusmiljö)
Eftersom jag kommunicerar på fler sätt än bara tal är det viktigt att du är lyhörd, uppmärksam och har lätt för att tolka signaler. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska och känna dig bekväm med att stötta mig i kontakt med andra. Viss datorvana är ett plus.
Rökfri
Erfarenhet av vård eller epilepsi är meriterande men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Timanställning
Arbetstid: dag, sovande natt och helg
Tillträde enligt överenskommelse
Känner du att detta kan vara rätt för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan – jag ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
