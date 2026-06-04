Personlig assistent sökes till 13-årig pojke, Vällingby
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-04
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en glad och charmig 13-årig kille som bor tillsammans med min familj. Nu söker jag en trygg och engagerad personlig assistent som vill bli en del av min vardag.
Jag har autism och en intellektuell funktionsnedsättning. Att vara aktiv är något jag tycker om, samtidigt som jag mår bäst i lugna och förutsägbara miljöer. Höga ljud och starkt ljus är jag känslig för och det kan påverka mitt mående, och i vissa situationer kan det leda till utåtagerande beteende. Därför är det viktigt att du som assistent är lugn, trygg och arbetar med ett lågaffektivt bemötande.
Jag söker i första hand dig som är man och som har erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar med autism och intellektuell funktionsnedsättning. För mig är det viktigast att du är lyhörd, tålmodig och kan skapa en trygg och fin relation med mig.Publiceringsdatum2026-06-04Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar med autism
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Lugnt, tryggt och tålmodigt förhållningssätt
Goda kunskaper i svenska, kunskaper i ryska uppskattas
Meriterande
Tidigare erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet av arbete med intellektuell funktionsnedsättning
Erfarenhet av utåtagerande beteenden
Jag ser mycket till personlig lämplighet och hoppas hitta någon som kan bli ett tryggt och positivt stöd i min vardag!
Arbetstider: Inledningsvis söker vi någon som kan arbeta en dag per helg, cirka en gång i veckan.
Tjänst: Timanställning/extra vid behov. Om samarbetet fungerar bra finns möjlighet att utöka antalet arbetspass framöver.
Tillträde enligt överenskommelse.
Jag skulle tycka det var kul om du skickar med en kort film där du berättar lite om dig själv!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
162 45 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9948652