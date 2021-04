Personlig Assistent sökes i Vreta Kloster - Olivia Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping

Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping2021-04-09På Olivia Personlig Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?2021-04-09Olivia Personlig Assistans söker omgående personliga assistenter till en av våra kvinnliga kunder boendes i Vreta Kloster.Arbetet innebär i stort att hjälpa kunden i vardagen med alla förekommande praktiska situationer och aktiviteter. Arbetsuppgifterna består bland annat av hjälp och stöttning i hemmets skötsel, vid förflyttningar, under aktiviteter och den personliga omsorgen.Om digVi söker särskilt dig, gärna kvinna som har yrkeserfarenhet och servicekänsla. Vi vill helst att du har vana av att arbeta med människor med särskilda hjälpbehov. Kunden har ej assistans dygnets alla timmar därför är ditt arbete och insats väldigt värdefull. Du behöver kunna förstå och kunna göra dig förstådd genom det svenska språket. Vi behöver assistenter som vill arbeta som vikarie och kan hoppa in med kort varsel.Som person ser vi att du är flexibel både när det gäller arbetet och hur dagen kommer att se ut. Att du är lyhörd, positiv och har en hög grad av personlig mognad. Vi önskar att du besitter en förmåga att skapa trygghet och struktur genom att vara noggrann. Att du är en engagerad person som kan föreslå och ta egna initiativ. Vi hoppas och tror att du är glad, har humor och mycket tålamod.Utbildning och yrkeserfarenhet inom vård/omsorg är meriterande. Dock så läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver tåla djur då kvinnan bor tillsammans med sin hund och sina katter. Körkort och tillgång till bil är ett plus då kvinnan bor på landet.Omfattning: Timvikarie, vid behov.Tillträde: Per omgående.Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.Om rekryteringsprocessenVi utgår ifrån vår värdegrund - kunskap, känsla, närhet och tillgänglighet. Det betyder att vi som arbetar på Olivia Personlig Assistans har en humanistisk människosyn och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt till vårt arbete. I vår rekryteringsprocess innebär det att vi värdesätter dessa egenskaper hos dig. Vi är övertygade om att du som söker tjänsten också delar vår vision 'Vi ger våra kunder möjligheten att leva livet fullt ut. Tillsammans skapar vi framtidens omsorg som bidrar till utveckling och mångfald i välfärden.'För anställning krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Blir det aktuellt med anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister - vilket du enkelt kan beställa här ( https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/) Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia Personlig AssistansSom medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Olivia Personlig Assistans AB5683165