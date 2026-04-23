Personlig assistent sökes i Norrtälje
2026-04-23
Vi söker dig som vill ta ett viktigt uppdrag - att vara personlig assistent för en man i 70-årsåldern som lever med en ryggskada, sitter i rullstol och bor i Norrtälje. Sport och snickeri är ett stort intresse, men även matlagning och pyssel, inredning och växter i hemmet.
Det här är en roll där närvaro, lyhördhet och ansvar är avgörande. Du kommer att arbeta nära honom och anpassa stödet efter hans behov, dagsform och önskemål. Som personlig assistent blir du en del av en mindre krets runt honom, där kontinuitet och tillit står i fokus. Din insats möjliggör att han kan leva sitt liv utifrån sina egna förutsättningar och behålla så mycket självständighet som möjligt.
Arbetet innefattar allt från omvårdnad, intimhygien, förflyttningar, användning av olika hjälpmedel, hjälp vid aktiviteter, m.m. Arbetsplatsen är i hans hem och var än han befinner sig. Arbetstiderna är förlagda både dag- och kvällstid, samt en helg i månaden. Vi ser gärna att du även kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Då du kommer ingå i ett team av personliga assistenter utvalda av och för just din brukare, är det därför viktigt med god arbetsmoral där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl. du behöver vara tillgänglig under sommaren och semesterperioderna.
VEM SÖKER VI?
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du ska ha god kompetens i dokumentation samt ha ett professionellt förhållningssätt. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt. Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vita assistans har kontor i Stockholm och Göteborg men kunder och anställda på andra orter runt om i landet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: jobb@vitaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NS26". Arbetsgivare Vita I Stockholm AB
