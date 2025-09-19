Personlig assistent sökes i Halmstad
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad
2025-09-19
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Ängelholm
, Markaryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Vi söker nu en personlig assistent som kan arbeta heltid (ca 39h i veckan) till en tjej som har ett stort omvårdnadsbehov. Hon växelbor hos sina föräldrar, båda boendes en bit från Halmstad där flickan går i skolan.
Pappa bor i Simlångsdalen och mamma är bosatt i Hishult så du som assistent bör kunna arbeta både i Simlångsdalen och Hishult. Du bör även ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatserna.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat dagliga rutiner, lyft, personlig hygien, måltider, på- och avklädning.
Kundens anhöriga önskar kvinnliga assistenter Arbetstiderna är enligt följande:
Vardagar 06.00/06.30 - 16.00 (vissa dagar 17.00 och 14.00 vissa måndagar) samt 15.00 - 22.00. Två lördagar i månaden 07.00 - 17.00 Dubbelassistans förekommer mellan 15.00 - 17.00
Om dig -
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarstagande, god kommunikativ förmåga samt flexibel då man ska kunna arbeta i både Hishult och Simlångsdalen. Viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Vilket kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du:
Har körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta sig till arbetsplatserna.
Rökfri
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet som personlig assistent, vårdutbildning eller motsvarande.
Omfattning: Heltid, ca 39h i veckan Antal tjänster: 1 Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9516750