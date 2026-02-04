Personlig Assistent Sökes - Täby
Är du lyhörd, trygg och noggrann? Vill du göra skillnad i någons vardag? Då kan du vara den vi söker!
Jag är en 31-årig kvinna med flerfunktionsnedsättning som bor i Täby tillsammans med min familj men är på väg till eget boende. Jag behöver ha assistans med allt som rör mitt dagliga liv såsom påklädning, matsituationer, hygien, rörelse- och kommunikationsträning och söker nu flera personlig assistenter som kan stötta mig med alla tänkbara vardagssituationer i hemmet, på dagligt verksamhet och vid fritidsaktiviteter.
Eftersom jag saknar verbalt tal, är det viktigt att du är inkännande och har tålamod. Jag söker därför en assistent som är kommunikativ och lika mån om att lära sig att förstå mitt sätt att kommunicera som att stötta mig i kommunikationen mot min omvärld.
Du kommer att arbeta där jag befinner mig - hemma, på verksamhet eller under fritidsaktiviteter. Arbetsplatsen är rökfri och du behöver ha goda kunskaper i svenska för att vår kommunikation ska fungera smidigt.
Erfarenhet av yrket är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att vi får en bra personlig kontakt.
Omfattning: Tjänsten är heltid med start på timmar så vi kan lära känna varandra.
Intervjuerna sker löpande, så sök redan idag!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
