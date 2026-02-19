Personlig assistent sökes - dygnspass 50-75%
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-02-19
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stil Assistans AB i Jönköping
, Aneby
, Vaggeryd
, Nässjö
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Jag är en man som bor centralt i Jönköping och söker dig som kan göra skillnad i min vardag. Jag behöver assistans med allt, vilket bland annat betyder hygien och assistans på mitt jobb. Du blir alltså mina armar och ben där det behövs och finns med som stöd i livets alla små och stora situationer. Ena stunden kan det handla om praktiska saker i vardagen, och i nästa om att bara få dagen att flyta på.
Du kommer att vara en viktig del av min vardag, så det är viktigt att vi trivs tillsammans. Personkemin är mycket viktigt. Jag söker dig som är trevlig, lyhörd, har tålamod och kan ta saker som de kommer. Du behöver vara en trygg, respektfull person med humor
Det är ett jobb där du kommer nära en annan människa, så det är viktigt att du respekterar min integritet. Samtidigt ska vi kunna ha en avslappnad och trevlig vardag tillsammans och då är det en stor bonus om vi kan skratta ibland också.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
• Dygnspass
• Tjänstgöringsgrad: cirka 50-75%
• Jag söker även timvikarier vid behov
Sista ansökningsdag är den 15 mars, men intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan dess så vänta inte för länge om det här känns rätt för dig. Känner du att detta skulle kunna passa dig, skicka gärna en ansökan
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9753226