Personlig Assistent sökes - ca 75 % med möjlighet till heltid
Omsorg Assistans 1 AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-23
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Vi söker nu en engagerad och trygg personlig assistent till en kvinna som bor i eget hus. Tjänsten är cirka 75 % med mycket goda möjligheter att utökas till 100 %. Tillträde sker den 1 juli eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i kundens vardag. Du hjälper till med allt som förekommer i ett hushåll, såsom städning, tvätt, matlagning, inköp och personlig omvårdnad. Arbetet innebär att du finns som stöd för kunden i vardagens alla delar samtidigt som du bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och självbestämmande.
Vi söker dig som:
Är mellan 30–50 år.
Kan tala, förstå och skriva svenska obehindrat.
Har tidigare erfarenhet av arbete inom vård, omsorg eller personlig assistans.
Har kunskap om eller erfarenhet av att hantera epileptiska anfall.
Är lugn, ansvarstagande och trygg i ditt bemötande.
Respekterar kundens självbestämmande och integritet.
Viktigt för kunden
Kunden vill vara delaktig i allt som rör hennes vardag. Det är därför mycket viktigt att du arbetar tillsammans med kunden och inte tar över eller fattar beslut över hennes huvud. Du behöver vara lyhörd, respektfull och se kundens önskemål som en naturlig del av arbetet.
Vi erbjuder
En meningsfull och varierande tjänst.
Ett nära samarbete med kunden.
Tjänst på cirka 75 % med stor möjlighet till heltid.
Tillträde från 1 juli.
Löpande intervjuer – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: 1 juli, Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7953673-2065464". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omsorg Assistans 1 AB
(org.nr 559104-3707), https://omsorgassistans.teamtailor.com
111 20 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Omsorg Assistans Jobbnummer
9974208