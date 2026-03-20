Personlig Assistent Skövde Timanställning
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde
2026-03-20
Hos Elias finns redan nu fem assistenter på schema. Han är en bestämd och aktiv kille med stor personlighet och flera funktionsnedsättningar. Vi vill stärka upp i arbetsgruppen och söker dig som kan jobba extra på timmar.
Om jobbet
Elias är rullstolsburen, har epilepsi, saknar tal och har en utvecklingsstörning. Assistenterna hjälper honom med det mesta i vardagen. Han bor i eget parhus och har många intressen, så hans assistenter har minst sagt ett omväxlande arbete. Elias har assistenter vid sin sida dygnets alla timmar och har ett stort hjälpbehov med det mesta i vardagen.
Assistentens roll och erfarenhet
Du behöver vara lyhörd, omtänksam med positiv energi samtidigt som du har eget driv. Som assistent hos Elias behöver du också vara en person med stort tålamod då han behöver få sin tid för att göra sig förstådd. Du ska uppskatta att arbeta tillsammans med kollegor i gruppen men också kunna arbeta självständigt.
Eftersom Elias är beroende av hjälp från sina assistenter för att planera både sina sysslor och intressen så får du inte vara rädd för att testa nya saker. Det kanske inte fungerar första eller andra gången, men tredje så.
B-körkort och god fysik är ett krav hos dig som söker. Tillgång till bil (automat) med ramp finns.
Arbetspassen innefattar dag, kvällar, natt med jour och helg på ett rullande schema. På helgerna är ni oftast 2 assistenter som jobbar (dubbelassistans) för att Elias under lediga dagar gärna har spännande aktiviteter. Utbildning och introduktion sker på arbetsplatsen och tillsammans med andra assistenter och Elias.
Meriterande erfarenheter
• Personlig assistent, 1-2 års erfarenhet.
• Svenska i tal och skrift.
• B-Körkort.
Arbetstid/ tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Arbetstider förlagda dag, kvällar, natt med jour och helg.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
• för arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal, Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Catarina Infors catarina.infors@fmfassistans.se Jobbnummer
9809698