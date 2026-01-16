Personlig assistent Örebro
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende.Publiceringsdatum2026-01-16Beskrivning
Vi söker nu personliga assistenter till vår kund i Örebro. Som personlig assistent på OmsorgsCompagniet förväntar vi oss att du är positiv, engagerad och pålitlig. Du bör vara flexibel och tillgänglig att arbeta både dag-och kvällstid samt helger.Dina arbetsuppgifter
Assistera med dagliga sysslor såsom matlagning, tvätt, städning och inköp
Hjälpa till med att planera och genomföra aktiviteter utanför hemmet
Assistera med personliga ärenden såsom läkarbesök med meraKvalifikationer
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
B-körkort
En god förmåga att planera och prioritera uppgifter
Meriterande om du arbetat som assistent eller liknande tidigare
Vi erbjuder:
En meningsfull och givande roll
En unik möjlighet att göra en skillnad i någon annans liv
En stöttande och engagerad arbetsgrupp som arbetar tillsammans för att möta våra kunders behov
Kollektivavtal
Uppdragen tillsätts löpande så skicka in din ansökan redan idag! För våra kunders och anställdas säkerhet begär vi in registerutdrag på samtliga personer som anställs hos bolaget. Du hittar och beställer utdraget själv på polisens hemsida, utdraget heter kontrollera egna uppgifter.
