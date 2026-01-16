Personlig assistent Örebro

AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, boendestöd och LSS-boende.

Beskrivning
Vi söker nu personliga assistenter till vår kund i Örebro. Som personlig assistent på OmsorgsCompagniet förväntar vi oss att du är positiv, engagerad och pålitlig. Du bör vara flexibel och tillgänglig att arbeta både dag-och kvällstid samt helger.

Dina arbetsuppgifter
Assistera med dagliga sysslor såsom matlagning, tvätt, städning och inköp

Hjälpa till med att planera och genomföra aktiviteter utanför hemmet

Assistera med personliga ärenden såsom läkarbesök med mera

Kvalifikationer
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ

B-körkort

En god förmåga att planera och prioritera uppgifter

Meriterande om du arbetat som assistent eller liknande tidigare

Vi erbjuder:

En meningsfull och givande roll

En unik möjlighet att göra en skillnad i någon annans liv

En stöttande och engagerad arbetsgrupp som arbetar tillsammans för att möta våra kunders behov

Kollektivavtal

Uppdragen tillsätts löpande så skicka in din ansökan redan idag! För våra kunders och anställdas säkerhet begär vi in registerutdrag på samtliga personer som anställs hos bolaget. Du hittar och beställer utdraget själv på polisens hemsida, utdraget heter kontrollera egna uppgifter.
Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4423-enskild-person-belastningsregistret/

