Personlig assistent, nattjänst 70%
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-10-14
Nu söker vi en ny stjärna till ett uppdrag i Torvalla.
Tjänsten är på 70% och innefattar arbete under vaken natt.
Wille söker nu en trygg och varmhjärtad personlig assistent som vill vara hans armar och ben och hjälpa honom med allt i vardagen. Du får gärna ha en del erfarenhet av vård- eller omsorgsarbete men dina personliga egenskaper är viktigast.
På grund av en förvärvad hjärnskada så har Wille inget tal och kan inte röra sig medvetet. Sin skojfriska och busiga personlighet har han dock kvar, därför är det viktigt att du kan prata och skoja med honom för han uppskattar en glad och trevlig stämning omkring sig.
Som personlig assistent hos Wille ska du vara beredd att tillsammans med ytterligare ett par assistenter under ett par veckor på sommaren följa honom till hans sommarboende.
Du som börjar jobba hos oss blir del av en hängiven och seriös arbetsgrupp som månar både om Wille och varandra.
Då vi strävar efter lika könsfördelning i gruppen söker vi denna gång främst kvinnliga sökande. Introduktion kan starta omgående (denna sker både dag och natt så du kär känna Wille ordentligt) och tjänsten finns tillgänglig så snart inskolning är avslutad. Publiceringsdatum2025-10-14
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in
din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst.
Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om oss:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Östersund och Umeå.
Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter.
Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner.
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.se
831 78 ÖSTERSUND Arbetsplats
A-Assistans Östersund Kontakt
Assistanskonsult
