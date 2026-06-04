Personlig assistent nattjänst
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-04
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Vi söker en personlig assistent som kan jobba vid behov hos en glad och aktiv 8 åring i Olofstorp/GöteborgPubliceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker nu en trygg, ansvarstagande och professionell personlig assistent till en glad och aktiv 8-årig pojke som bor med sin familj i Olofstorp, Göteborg.
Arbetet innebär vaken natt med aktiv assistans och du blir en viktig del av barnets vardag och trygghet.
I familjen finns även två syskon i åldrarna 10 och 16 år, vilket gör det viktigt att du har förmåga att arbeta respektfullt och professionellt i en familjemiljö.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du bland annat att:
Ge stöd och omvårdnad under kvälls- och nattetid
Utföra medicinska insatser enligt instruktion
Bidra till en trygg och lugn miljö för barnet
Samarbeta nära familjen och övriga assistenter
Din arbetsplats är där barnet befinner sig, främst i hemmet.
Vi söker dig som
Är lugn, lyhörd och ansvarstagande
Har ett professionellt förhållningssätt och god integritetskänsla
Är trygg i att arbeta självständigt under nattpass
Har god kommunikationsförmåga
Har erfarenhet av arbete med barn eller personer med funktionsnedsättning (meriterande)
Har erfarenhet av andningsstöd/PEP-mask (meriterande)
Har vårdutbildning eller motsvarande erfarenhet (meriterande)
Vi ser gärna att du har livserfarenhet och är trygg i rollen som personlig assistent.
Observera: Vid arbete med barn under 18 år krävs utdrag ur Polisens belastningsregister.
Ansök genom att gå in på www.a-assistans.se
och klicka sedan på "jobba hos oss". Där skapar du ditt eget konto och profil. När profilen är klar, klicka på "lediga tjänster" och sök denna tjänst. Ansökningarna behandlas löpande så tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Stockholm, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter. Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr per år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963) Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9947153