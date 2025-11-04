Personlig Assistent Nära Kobergs Slott
Hemmalaget Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan
Vi söker dig som vill jobba extra eller på schema som personlig assistent hos en glad, spontan och charmig kille (född 1997) som behöver stöd under hela sin dag.
Han bor i ett falurött hus med vita knutar mittemellan Sollebrunn och Kobergs Slott, med naturen rakt utanför dörren. Både hund, katt, höns och kanin finns där han bor och det är ett plus om du gillar livet på landet.
Som personlig assistent hjälper du honom i alla hans vardagliga rutiner så som till exempel hygien, matlagning, städning, fritidsaktiviteter mm.
Du ska vara trygg i dig själv och ha humor, vara påhittig och glad, men samtidigt lugn och jordnära som person. Du ska kunna se vad som behöver göras och du kan ta egna initiativ. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utvecklingsstörning, autism och lågaffektivt bemötande.
Arbetet är först och främst dygnspass 09.00 till 09.00 och du behöver ha körkort och tillgång till egen bil. Bilavtal upprättas ihop med kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
Maila din ansökan till oss
E-post: hej@hemmalaget.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Koberg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemmalaget Assistans AB
(org.nr 556498-3764), http://hemmalaget.se
441 72 SOLLEBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Koberg Jobbnummer
9589035