Personlig assistent Motala 75%
2025-08-26
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Vadstena
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Ulricehamn
Hammarstrands Assistans AB är ett företag med bas i Motala. Vår verksamhet grundas i den assistansberättigades självbestämmande och integritet. Vi har höga krav på oss själva och våra assistenter. Vi har tillstånd att bedriva personlig assistans från IVO. På vårt kontor på Kungsgatan i Motala finns vi tillgängliga för personal och assistansberättigade. Våra ledord är engagemang, kunskap och erfarenhet.
Vi söker nu en personlig assistent till en kille i 11årsåldern i Motala för tillfället men kunden kommer i oktober att flytta till LjungsbroPubliceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Glad och positiv.
Barnasinne
Leka och aktivera, övervakning för att inte skada kunden eller andra. Är genuint intresserad av att arbeta som personlig assistent till ett barn.
Är rökfri.
Tål pälsdjur, då kanin finns i hemmet samt att ibland hänger man i stallet
Har möjlighet att jobba mestadels kvällar och helger
Du kommunicerar tydligt på svenska, både i tal och i skrift
Innehar B-körkort pga arbetsplatsen
Är ute i alla väder
Flexibel då arbetstider ändras på lov och studiedagar
Utdrag ur belastningsregistret
Önskvärt men inget krav:
Jobbat med barn/ i en familj förut
Jobbat med TAKK
Arbetstider
Vecka 1 Jämnveckor
Måndag L
Tisdag 14-20
Onsdag 14-20
Torsdag L
Fredag L
Lördag 9-21
Söndag 10-20
34 timmar totalt
Vecka 2 ojämna veckor
Måndag L
Tisdag 14-20
Onsdag 14-20
Torsdag 14-20
Fredag 14-21
25 Timmar totalt
Arbetstiderna . Vi ser gärna att du vikarierar åt de andra assistenterna när de behöver vara lediga
Vi har behov av #jobbjustnu.
Rekrytering sker löpande så skicka din ansökan snarast.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: Kim@hammarstrands.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Motala D". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hammarstrands Assistans AB
(org.nr 556786-1389), http://www.hammarstrands.se
Kungsgatan 4C (visa karta
)
591 30 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Kim Anneflod kim@hammarstrands.se 0705783437 Jobbnummer
9476601