Personlig assistent med arbetsledaransvar till man i Skärplinge
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tierp Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tierp
2026-02-23
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Tierp
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige
Jag är en 58-årig man som bor i min egen lägenhet i Skärplinge och söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos mig - och som även vill ta ett tryggt, långsiktigt arbetsledaransvar för min assistansgrupp. Om mig Jag kommunicerar främst genom kroppsspråk, vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, närvarande och vill lära dig att tolka mina signaler. Jag har ett lugnt tempo i vardagen och trivs bäst när det finns trygghet, respekt och kontinuitet runt mig. Jag tycker mycket om att göra utflykter, åka bil och hälsa på familj och vänner. Jag har nära kontakt med mina anhöriga och mitt sociala nätverk, och besöker dem gärna. Musik är också en viktig del av mitt liv - jag gillar att spela gitarr när tillfälle ges. Flera av mina assistenter har funnits med mig under lång tid, vilket har skapat en stabil och trygg grund i min vardag. Jag värdesätter relationer och ser gärna att även du vill vara med långsiktigt. Hos mig förekommer sovande jour mellan kl. 24.00-08.00, vilket ingår i tjänsten. Om rollen som personlig assistent Som personlig assistent stöttar du mig i min vardag, både i hemmet och vid aktiviteter utanför bostaden. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
- Stöd vid personlig omvårdnad
- Närvaro, lyhördhet och stöd i min kommunikation
- Hjälp med dagliga rutiner och vardagsbestyr
Jag tycker om att åka bil och det finns möjlighet att teckna avtal för att använda egen bil i tjänsten.Jag söker kvinnliga assistenter. Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav - personlig lämplighet, trygghet och ett nära samarbete är det allra viktigaste. Om arbetsledaransvaret I tjänsten ingår även ett arbetsledaransvar, där du får en central och betydelsefull roll i min assistans.Som arbetsledare kommer du bland annat att:
- Administrera och planera schema
- Stötta, leda och samordna det befintliga assistentteamet
- Skapa struktur, kontinuitet och en god arbetsmiljö
- Kommunicera och samarbeta med både assistenter och andra kontaktpersoner
- Vara med och utveckla arbetssätt och rutiner
Inför rekrytering till arbetsledarrollen kommer du att få genomföra ett test. Anställningsform
- Timanställning om cirka 20 timmar per vecka, samt arbetsledaransvar
- Tillträde enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9757886