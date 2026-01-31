Personlig assistent Malmö
2026-01-31
VI REKRYTERAR!
Jobbpunkten AB har fått fortsatt förtroende att genomföra rekrytering åt en arbetsgivare med verksamhet i Helsingborg och närliggande områden.
Vi söker personliga assistenter till uppdrag i Malmö men även i närliggande städer. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen utifrån individens behov.Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Stöd i vardagliga aktiviteter
Socialt stödKravprofil för detta jobb
Ansvarstagande och lyhördhet
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet är meriterande
Rent belastningsregister
Är du intresserad av denna lediga tjänst eller känner någon som letar efter jobb inom omsorg? Välkommen till vår rekryteringsträff med snabbintervjuer på plats!
6 februari 2026
10:00-14:00
Södergatan 39 Helsingborg Gatuplan
Ta med ditt utskrivna Cv ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA Malmö". Omfattning
