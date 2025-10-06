Personlig Assistent Kalmar
2025-10-06
Vår kund är en autistisk ung man i vuxen ålder, vi söker en personlig assistent som kan stärka upp i teamet kring kunden och arbeta extra på timmar.
I denna tjänst kommer du att arbeta med kunden som behöver hjälp av en personlig assistent för att klara av sin vardag. Som assistent kommer du att bistå honom genom att hjälpa honom skapa struktur i sina rutiner, genomföra vardagliga moment och ständigt ligga steget före. Kunden går på DV och därför krävs det att du har körkort, då man som assistent kör honom dit.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, lyhörd och lugn. En stabil personlighet som förstår hur man ska agera för att vara förutsägningsbar, arbeta lågaffektivt och som är skicklig på att kommunicera tydligt. Tidigare erfarenhet av autistisk problematik är meriterande.
Meriterande erfarenheter och krav.
• Tidigare erfarenhet att arbeta med funktionshindrade med NPF-diagnoser meriteras.
• Tala flytande svenska.
• Körkort är ett krav.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• På timmar.
• Start omgående.
• Arbetstiderna är förlagda morgon, eftermiddagar, helger.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig
Gabriel Danho rekrytering.gabriel.danho@fmfassistans.se Jobbnummer
9542480