Personlig assistent i Visby 80% -Assistans kompetens
2025-12-09
Assistans Kompetens är verksamma i hela Sverige.
Vi ger god personalvård samt gedigen kompetensutveckling för att våra medarbetare ska lyckas i sitt arbete.
Vi har kollektivavtal och dygnet runt jour.
Alla våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter.
Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Nu söker vi personal till vår manliga kund i Visby. Vi söker dig som helst har erfarenhet av autism eller liknande. Du ska var trygg i dig själv, ha ett pedagogiskt och professionellt förhållningssätt, och kunna samarbeta med andra och vara flexibel och lösningsorienterad.
Jag som söker personal är en positiv kille med autism, som behöver stöd och hjälp att klara vardagen som vuxen. Jag bor i eget boende. Jag mår bra av att vara aktiv, och gillar att promenera och mitt vara på min arbetsplats på daglig verksamhet. Tycker även om att åka en sväng i min bil så du behöver ha körkort. Här jobbar vi med lågaffektivt bemötande och förstår vikten av struktur och rutiner.
Arbetspassen ligger fördelade på dygn 08:00-08:00 (väntetid 23:00-06:00) 16:00-08:00, 08:00-16:00 eller 07:00-23:00
Dubbel assistans alla dagar mellan 07:00-23:00
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras vid anställning.
Vi behandlar ansökningar löpande. Lön efter överenskommelse.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: gotland@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent visby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), https://assistanskompetens.se/
621 41 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
