Personlig assistent i Vällingby sökes omgående
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-12-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om jobbet
Nu behöver vi lugna och noggranna assistenter som vill arbeta dagar, kvällar och journätter. Kunden har assistans dygnet runt och bor i Vällingby/Råcksta.
Du börjar alltid som timanställd, men det finns chans till fast schema upp till heltidstjänst, beroende på kemin mellan dig och kunden.
Vem vi söker
Du är empatisk, initiativtagande, ansvarstagande och har en grundläggande fysik. Svenska i tal och skrift ska vara mycket bra och du ska kunna laga god mat.
Kunden röker cigaretter inomhus så du som söker bör inte ha något problem med detta.Publiceringsdatum2025-12-08Företaget
Kunden är en 64-årig man som är mycket aktiv. Han har ett stort omvårdnadsbehov, både personligt och behöver även hjälp med att ta hand om sitt hem med allt vad det innebär, laga mat, tvätta kläder, gå/åka på utflykt etc. Så länge den grundläggande fysiken/konditionen finns så kan detta arbete passa dig!
Välkommen med din ansökan till oss!
Anställningsvillkor
Du börjar arbeta som timanställd, dock finns det chans till fast schema i framtiden.Tillträde
Tillträde genom att först genomföra en intervju, om du går vidare får du besöka kundens hem där ni lär känna varandra, nästa steg blir avtalsskrivning och sedan börja arbeta.Så ansöker du
Beskriv dig själv, dina erfarenheter och din kompetens samt vad som gör just dig lämpad för detta arbete. Skicka in din ansökan till:
Arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag som anordnar personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Arbetsgivaren
Igs Assistans ABwww.igsassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VÄLLINGBY". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
162 50 VÄLLINGBY Jobbnummer
9633467