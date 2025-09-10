Personlig assistent i Umeå
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2025-09-10
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Umeå
, Älvsbyn
, Luleå
, Sundsvall
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent till en kvinna i 30-årsåldern bosatt i Umeå. I vardagen innebär arbetet främst att följa med henne till hennes dagliga verksamhet, men också att ge stöd i hemmet och vid olika aktiviteter. Som assistent blir du en viktig del i hennes vardag - därför är personkemin och samspelet mellan er avgörande för att assistansen ska fungera på bästa sätt.
Vem vi söker Vi letar efter dig som är social, lyhörd och flexibel. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta väl i grupp. Du är följsam i ditt bemötande och har lätt för att anpassa dig efter olika situationer. Det är meriterande om du har erfarenhet av tecken som stöd eller andra former av AKK. Goda kunskaper i svenska är ett krav.
Arbetstid och omfattning Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till vardagar dagtid, kl. 8.30-15.30. Ibland förekommer även arbetspass på kvällar och helger. Tjänsten är på cirka 70% med start snarast.
Om Novum Assistans Novum Assistans är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund. Vår ambition är att göra skillnad - för individen, för branschen och för samhället. Läs mer om Novum Assistans här.
Vi erbjuder
Fast timlön enligt överenskommelse.
Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde snarast.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/ Arbetsplats
Novum Assistans Kontakt
Samuel Skårsjö samuel.skarsjo@novumassistans.se Jobbnummer
9501536