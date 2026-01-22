Personlig assistent i Tomelilla

Personlig assistent sökes till en man i Tomelilla. Då han inte kan uttrycka sig verbalt så är det viktigt att man kan känna in och har stor empatisk förmåga. Vi söker dig som är en pigg och glad medarbetare, flexibel och kan arbeta alla dygnets timmar. I arbetsuppgifterna ingår bl.a personlig omvårdnad, inköp, promenader, matlagning och ibland utflykter. Vissa tider är brukaren beviljad dubbel assistans.
Nu är det vid behovsanställda vi behöver med chans till fast tjänst i framtiden.
Så vill du bli en i vårt gäng? Tveka inte att söka till oss.
Skicka CV och personligt brev till mailadress agneta.jalasjoki@fyrenomsorg.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: agneta.jalasjoki@fyrenomsorg.se

