Personlig assistent i sommar
2026-02-20
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
, Grästorp
, Alingsås
, Trollhättan
, Tranemo
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete, där varje dag räknas. Nu letar vi efter en trygg och flexibel personlig assistent till en av våra kunder i Falköping.
Tjänsten är ett sommarvikariat med möjlighet att arbeta mer på timmar efter behov.
Arbetstiderna varierar dag, kväll, helg och vaken natt-
Vår kund är en glad och aktiv kille i tonåren, som behöver stöd i sin vardag. Han bor i en enplansvilla i centrala Falköping tillsammans med sin vän som också har personlig assistans.
På dagarna vistas han på sin DV då, följer assistenten med till arbetet.
Kunden har en utvecklingsstörning och epilepsi, använder rullstol och behöver hjälp med allt från kommunikation, hygien, mat och aktiviteter och socialt umgänge.
Han gillar att bada, gå promenader, lyssna på musik och äta god mat och umgås med familj och vänner.
Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och har hjärtat på rätt ställe. Du har god kunskap i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket personlig assistans eller har rätt inställning och viljan att lära dig. Det viktigaste är att du är engagerad, pålitlig och har förmågan att skapa trygghet. Personkemin är viktigast, att man trivs med kunden samt kollegor.
Vår kund har en egen bil så det är viktigt att du som assistent har körkort.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal i Vårdföretagarna
Introduktion och stöd i rollen.
Bra friskvård.
Samt ett härligt team med både kund och assistent i fokus.
Är du redo att bli en del av vårt team?
Välkommen med din ansökan redan idag.
Maila personligt brev och CV till malin@poolarna.se
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan en anställning. samt att vi får kontakta referenser från tidigare arbetsplatser.
Vi ser fram emot flera Poolarna vänner.
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: malin@poolarna.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "sommar 2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
521 40 FALKÖPING
