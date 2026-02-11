Personlig assistent i Solna
2026-02-11
Personlig assistent till kvinna i Solna
Är Du vår uppdragsgivares nästa assistent?
Vi söker Dig som vill vikariera under en längre tids sjukfrånvaro samt Dig som vill hoppa in vid ordinarie assistenters frånvaro. Vi söker också Dig som vill arbeta under sommarsemestrar.
Vi på Vår Omtanke söker nu kvinnliga personliga assistenter som vill arbeta med vår uppdragsgivare i Solna. I rollen kommer du göra skillnad i en persons liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv!
För vår uppdragsgivares räkning söker vi en kvinna i åldern 30-50 år och talar mycket bra svenska. Du är icke rökare utan allergier mot djur. Du har gärna körkort men det är inget krav.
Du som söker är flexibel och punktlig, lugn och glad med en positiv inställning.
Vår uppdragsgivare är en kvinna med många intressen, bland annat tatueringar, blommor, musik, lyssna på ljudböcker, träffa vänner, fotografera, resa och shoppa.
Arbetspassen är förlagda 11-21,30, 12-01, 12-20.
Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
