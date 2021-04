Personlig assistent i Södermalm - Mina Assistenter Saik AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Mina Assistenter Saik AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-06#JobbjustnuMina assistenter AB är ett litet företag med över 20 års erfarenhet. Tjänster tillsätts löpande med lön enligt överenskommelse! Vi finns på Södermalm. Jag söker en person som vill utveckla sig till en personlig assistent. Att assistera i husgöromål, arbete och i fritidssituationer varierar från person till personlighet. Integritet, respekt och ärlighet ser jag som en förutsättning för en bra relationer och ett gott samarbete där arbetsuppgifterna är varierande och en bra arbetsmiljö erbjuds, but it takes two to tango. :-) Det krävs ingen tidigare erfarenhet av personlig assistans. Du kommer framförallt att vara mina armar och ben. Att vara flexibel, lyhörd och förstå att arbetet som personlig assistent är kundens behov. Allmänna husgöromål och intimvård i hem och arbete som fritid. Praktiskt service minded, ha förmågan att förmedla på svenska i tal och skrift är ett krav. Jag ser gärna att du är en kvinna som gärna har nära till skratt och är ärlig och rak, tillit.Om du känner igen dig i vad som krävs som personlig assistent, fyll då i en ansökan på vår hemsida http://www.mina-assistenter.se Berätta gärna lite om dig själv också. Erfarenhet av all service ses som en merit.Läs mer på hemsidan mina-assistenter.se2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Mina Assistenter Saik ABBondegatan 6911636 Stockholm5674416