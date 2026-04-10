Personlig assistent i Sala
Vi söker assistenter till en 14-årig flicka med if som bor strax utanför Sala tillsammans med sin familj som består av flickans föräldrar, två yngre syskon och husdjur. Till hemmet finns det inte så goda förbindelser så du som assistent behöver ha körkort och tillgång till bil.
Om uppdraget Flickan har behov av stöd i sin vardag. Du som assistent är uppmärksam, lugn och trygg. Som assistent ansvarar du för att säkerställa att flickans vardag är trygg och begriplig.
Hos flickan prioriteras erfarenhet av TAKK-Tecken men också kommunikation genom bildstöd i det dagliga arbetet samt tidigare erfarenhet utav assistans.
Du får introduktion, samt fortlöpande kompetensutveckling utifrån uppdragets behov.
Om Novum Assistans Novum är en rikstäckande assistansanordnare vars ambition är att göra skillnad - för individen, branschen och samhället. Som en del av Novum är du delaktig i vår gemenskap genom återkommande arbetsplatsträffar, där vi tillsammans utvecklar våra uppdrag. Vi skapar förutsättningar för att du som assistent ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och växa i din yrkesroll. Läs mer om Novum här.
Vem söker vi?
Vi söker dig med personlig lämplighet för uppdraget. Det innebär att du är:
Ansvarstagande och empatisk,
Icke-rökare,
Icke pälsallergiker eller djurrädd,
Lyhörd och trygg i dig själv,
Av det kvinnliga könet,
Punktlig och flexibel, med möjlighet att ibland täcka upp vid akuta behov. Vi ser även att du som sökande kan täcka luckor som uppstår i bemanningen, ibland på kort varsel. Därför ser vi att du som person är flexibel och tillgänglig.
Vi ser även att du som sökande är positiv, lugn, tålmodig och har god fysik.
Personkemin mellan dig och flickan och familjen i övrigt är mycket viktig och vi lägger därför stor vikt vid din personlighet i rekryteringen. Tidigare erfarenhet av liknande uppdrag, arbete med barn eller inom vård och omsorg är meriterande men inget krav - rätt personlighet är viktigast. Du som assistent förväntas utföra dina arbetsuppgifter där uppdragsgivaren för stunden befinner sig.
Om anställningen
Anställningsform: Timanställning till en början med möjlighet till tjänst.
Arbetstider: Eftermiddagar/kväll samt dagtid under helger och skollov.
Du behöver ha ett giltigt BankID och vara beredd att använda detta i tjänsten.
Rekryteringsprocess
Urval sker löpande, och mer information om uppdraget ges vid eventuell intervju. Tillträde enligt överenskommelse.
Som en del av rekryteringen genomförs ett personlighetstest som tar ca 15-20 minuter. Du får en länk via mejl efter att du skickat in din ansökan. Testet hjälper oss att hitta rätt matchning mellan dig och uppdraget - för din, barnets och familjens skull.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivare Novum Assistans AB
https://jobb.novumassistans.se
Tengvallsgatan 30 (visa karta
)
703 47 ÖREBRO
För detta jobb krävs körkort.
