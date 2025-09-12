Personlig assistent i Nykvarn
2025-09-12
Om jobbet
Nu behöver vi lugna och glada assistenter som kan jobba mycket flexibelt. Vi letar efter dig som främst kan arbeta tidiga mornar (från kl.06). Möjlighet till utökad tjänst på sikt finns.
Du är empatisk, initiativtagare, ansvarstagande och har en grundläggande fysik. Svenska i tal och skrift ska vara mycket bra och om du kan stöd tecken och använda Teaach/bildkommunikation är det ett plus, men inte ett måste.
Du får gärna ha bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Hos brukaren används parfym så parfym allergiker bör inte söka.
Brukaren är en 50-årig man som är mycket aktiv. Han har ett stort omvårdnadsbehov, både personligt och behöver även hjälp med att ta hand om sitt hem med allt vad det innebär, laga mat, tvätta kläder, gå/åka på utflykt, vattengympa mm. Han ser helst att du som söker är en man då han redan har så många kvinnor omkring sig, men även kvinnor går bra, så länge den grundläggande fysiken/konditionen finns.
Välkommen med din ansökan till oss!
Anställningsvillkor
Du börjar arbeta som timanställd, dock finns det chans till fast schema i framtiden.Publiceringsdatum2025-09-12Tillträde
Tillträde med infasning med några intropass, så snart som möjligt! I början går du alltid tillsammans med en erfaren assistent.Så ansöker du
Beskriv dig själv, dina erfarenheter och din kompetens samt vad som gör just dig lämpad för detta arbete. Skicka in din ansökan till:
E-post:fadia_k@hotmail.com
Referens: 1077
Arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag som anordnar personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
