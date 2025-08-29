Personlig assistent i Höllviken
Personlig assistent sökes till äldre kvinna i HöllvikenPubliceringsdatum2025-08-29Om företaget
Omnia Personlig Assistans AB är ett assistansbolag som bedriver personlig assistans för personer med funktionsnedsättning runt om i Sverige. Vår verksamhet bygger på individanpassade och kvalitativa insatser där varje brukares behov står i centrum. Vi är anslutna till kollektivavtal (Kommunal-Fremia), vilket garanterar trygga och rättvisa arbetsvillkor för dig som personlig assistent.Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en äldre kvinna boende i Höllviken. Som assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i vardagen och bidra till att skapa trygghet och livskvalitet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Ledsagning till och från aktiviteter utanför hemmet
Hushållsarbete såsom matlagning, städning och tvätt
Enklare trädgårdsarbete, främst under sommarhalvåret
Socialt sällskap och vardagligt stöd
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
Kvinna mellan 35-50 år
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Initiativrik, flexibel och har nära till skratt
Har ett genuint intresse för att arbeta med människor
Gillar att promenera och trivs med att jobba självständigt
Vad vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Trygga arbetsvillkor med kollektivavtal
En trivsam och stabil arbetsmiljö utan tunga lyftSå ansöker du
Rekrytering sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Kontaktperson: Tina Adams, uppdragschef.
Maila din ansökan till tina.adams@omniaassistans.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: tina.adams@omniaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1037". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Omnia Personlig Assistans Sverige AB
(org.nr 556832-6358), http://www.omniaassistans.se
236 32 HÖLLVIKEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9482642