Personlig assistent i förskolan
Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Kristianstad Visa alla barnskötarjobb i Kristianstad
2025-09-22
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk Fören i Kristianstad
Vill du jobba på en liten förskola med små barngrupper, där du har ett nära samarbete med styrelse och vårdnadshavare?
Är du driven, flexibel och idérik som person men ändå vill ha roligt på jobbet?
Du kan ta egna beslut men har lätt för att samarbeta och ser möjligheterna i vår förskoleutbildning?
Du tycker att möten med andra människor, barn som vuxna, är viktigt i relation till ditt uppdrag?
Vill du jobba tillsammans med oss och ge våra barn den bästa starten som möjligt i sin första utbildning?
Då är kanske vi din nya arbetsplats?
Vi är ett företag som funnits sen 1993 och nu driver vi 2 förskolor, 1 skola och 1 fritids och allt drivs som en ekonomisk förening med en styrelse bestående av vårdnadshavare/fd vårdnadshavare i förskola/skola med en bred kunskap.
Vi har ca 30 anställda och vi är väldigt stolta över våra utbildningar.
Känner du att det skulle vara något för dig?
Då är det till oss du ska söka!
Som anställd har du goda förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling
• Friskvård
• Pedagogiska måltider
• Planeringstid
• Engagerade, stöttande och kompetenta kollegor
• Engagerad ledning, såväl skolchef som rektorer.
• Avtalsenlig lön
• Fantastisk utegård att arbete i. Närheten till en härlig natur och ett nära samarbete med vår andra förskola som ligger 5 km från Trolle Ljungby förskola. Samt vår skola i Trolle Ljungby.
Det vi söker är:
en elevassistent med erfarenhet av autism och som har godkända gymnasiebetyg, meriterande med betyg från barn- och ungdom/barn- och fritidsprogrammet eller utbildad elevassistent.
Samt har arbetserfarenhet inom förskola/som assistent och
Det krävs att ni kan använda er av det svenska språket i tal och skrift på ett obegränsat sätt.
Är väl förtrogen med Lpfö18 rev 2025.
Gärna arbetat med Google Drive och Infomentor som är vår lärplattform.
I övrigt goda datorkunskaper, har erfarenhet av teckenspråk/TAKK och bildstöd.
Arbetar för att tillsammans med kollegorna skapa en lärorik, trygg och fantastisk lärmiljö med olika pedagogiska metoder för våra barn och främst för barn med behov av extra stöd. Du tar ansvar för din kompetensutveckling, arbetar för en bra relation med våra vårdnadshavare, arbetar mot våra läroplansmål samt andra styrdokument.
Ser möjligheter, är flexibel och kan hoppa in extra i barngruppen och i den övriga verksamheten för att hjälpa sina kollegor.
Det krävs att du har en god fysik, gillar att vara ute, på gården men även i skog och mark. En fördel om du gillar bollsport.
Tjänsten innefattar ett läsår 2025-2026 på förskolan och därefter finns det ev en möjlighet att följa med upp i förskoleklass på Trolle Ljungby skola.
Tjänsten är i nuläget på 90% (2025-2026). Arbetstiderna är mellan 7-15.30 vardagar.
Det krävs att du har tillgång till bil då det inte finns någon kollektivtrafik här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: asa.bostrom@trolleskola.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trollebygdens Byaskolor Ekonomisk Fören
Elmqvistsväg 3 (visa karta
)
290 34 FJÄLKINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trolle Ljungby förskola Kontakt
Rektor i förskola
Åsa Boström asa.bostrom@trolleskola.nu Jobbnummer
9519906