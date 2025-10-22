Personlig assistent i Djurås
Johansson, Adam / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gagnef Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gagnef
2025-10-22
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Johansson, Adam i Gagnef
Vi söker nu dej som vill jobba som personlig assistent till två unga män med autism.
Du jobbar tillsammans med kollega, så blir inte ensamarbete.
Du är delaktig i ett hushålls alla förekommande aktiviteter, daglig verksamhet och fritid med tex köra till ridning och cykling ute.
Erfarenheter från liknande arbete är meriterande med inte att krav.
Vem du är och dina personliga egenskaper värdesätts högre.
Vi hör löpande av oss till er som är aktuella för ett första samtal.
Tillträde så snart som möjligt.
Finns möjlighet till olika tjänstgöringsgrader, utifrån dina önskemål - uppge dina i din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Välkommen att maila din ansökan till oss! Har du frågor går det även bra att ringa eller smsa oss
E-post: ajpersonligassistans@gmail.com Arbetsgivare Johansson, Adam
785 61 DJURÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AJ Personlig assistans Kontakt
Linda Kvalöy Johansson ajpersonligassistans@gmail.com 076-7690666 Jobbnummer
9568641