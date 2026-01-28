Personlig assistent i -ORT-
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp.
Önskvärt är även att du har god fysik, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får utbildning och introduktion i de medicinska uppgifterna och fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget.
Om anställningen
Anställningen är baserad per timme och vid behov. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Anställningen är tillsvidare. Ange deltid-eller heltidsmått.
Arbetstiderna varierar och du förväntas kunna arbeta dag, kväll och en eller två nattpass baserat på din schemaläggning.
Om rekryteringen Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
