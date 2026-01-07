Personlig Assistent Höllviken 75% Tjänst
2026-01-07
Vi söker nu en medarbetare till vårt team för en 75% tjänst schemalagd dag/ eftermiddag/ helg som även kan ta bemanningsansvar i gruppen. Du bör vara lugn och trygg som person. Engagemang, lyhördhet och respektfullhet är egenskaper som är självklara för dig.
Du kommer att arbeta både självständigt och i grupp. Vi ser gärna att du har erfarenhet av bemanning sen innan. Vi söker dig som är bra på att se helheten i arbetsgruppen, organisera, planera och kan vara stöd för arbetsledaren. För rollen krävs flexibilitet.
Vår kund är en ung kvinna och du kommer att finnas med som hennes stöd i vardagen och hjälpa henne med bland annat kommunikation samt att utvecklas och stimuleras. Eftersom kunden inte har något eget tal bör du som personlig assistent känna dig bekväm med att tolka, prata och skapa interaktion i vardagen.
Det handlar om en positiv tjej med stor livslust. Du erbjuds en trevlig arbetsmiljö med närhet till fin natur.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi söker uttryckligen en kvinna till denna tjänst, eftersom kunden önskar det. Dina arbetsuppgifter består av hjälp med träning, aktiviteter, daglig livsföring och hygien. Du bör ha god fysik, det förekommer inga direkta lyft, men kunden behöver hjälp vid förflyttningar och gå-träning.
Vi tittar framför allt efter rätt person - som kan vara personlig och samtidigt agera professionellt. Din insats kommer uppskattas och du kommer att ingå i ett glatt och härligt arbetslag.
Introduktion och utbildning fås på plats, samt tillgång till FMF Assistans utbildningsprogram och friskvård.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av bland annat autism och epilepsi.
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete.
• Vara simkunnig.
• Rökfri.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Start omgående.
• Dag/eftermiddag/helg-tjänst 75%
• Vi söker även timanställda.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett deltidsjobb.
Fmf Assistans AB (org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
9672429