Personlig assistent Hallstahammar

Söderort Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hallstahammar
2026-01-02


Personlig assistent sökes till 12-årig flicka med autism
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en glad och mysig 12-årig flicka med autism. Hon tycker om att vara ute på promenader, bada, leka i skogen och mysa hemma.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagen, skapa trygghet och vara en positiv medmänniska i hennes aktiviteter. Vi ser gärna att du är kvinna/tjej, lugn, lyhörd och bor i Hallstahammar. Erfarenhet av autism eller arbete med barn är meriterande men inget krav - viktigast är personlighet och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB bedriver personlig assistans i hela landet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: anna.eduards@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallstahammar".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Söderort Assistans AB (org.nr 556834-2603)
734 30  HALLSTAHAMMAR

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9668028

