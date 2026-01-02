Personlig assistent Hallstahammar
2026-01-02
Personlig assistent sökes till 12-årig flicka med autism
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en glad och mysig 12-årig flicka med autism. Hon tycker om att vara ute på promenader, bada, leka i skogen och mysa hemma.
Arbetet innebär att ge stöd i vardagen, skapa trygghet och vara en positiv medmänniska i hennes aktiviteter. Vi ser gärna att du är kvinna/tjej, lugn, lyhörd och bor i Hallstahammar. Erfarenhet av autism eller arbete med barn är meriterande men inget krav - viktigast är personlighet och engagemang.
Varmt välkommen med din ansökan!
Söderort assistans AB bedriver personlig assistans i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: anna.eduards@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hallstahammar". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderort Assistans AB
(org.nr 556834-2603)
734 30 HALLSTAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
