Personlig assistent för 17 årig tjej i Bureå.
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2025-12-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
17 årig tjej söker en personlig assistent.
Vår 17 årig tjej, som bor med sin mamma varannan vecka i Bureå. Hon har autism och behöver stöd och stöttning i vardagen. Du kommer jobba tillsammans med henne och hitta på roliga aktiviteter så som fika på café, bada, gå på stan, se en biofilm en regnig dag. Denna tjej är en mycket glad och nyfiken tjej som gillar aktivering men man måste också kunna läsa av när det blir för mycket för henne.
Som personlig assistent ser vi gärna att du är pålitlig, ärlig, noggrann, flexibel, aktiv och rökfri. Bra om du har körkort och bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Om tjänsten: Vi söker 1 st personliga assistent.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9641625