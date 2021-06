Personlig assistent dagtid i Karlstad - Omgående - Frösunda Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad

Prenumerera på nya jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB

Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad2021-06-27Beskrivning av tjänstenVi söker kvinna med erfarenhet från vård och omsorg för arbete dagtid hos kvinnlig kund. Du kommer att arbeta på en schemarad under ett antal veckor i juli och augusti. Tjänstgöringsgraden är cirka 55 %.Från slutet av augusti finns en schemarad på cirka 41 % samt möjlighet att skola in sig hos annan kund för att få upp arbetstiden för den som önskar det.Det är meriterande om du har en en vårdutbildning och tidigare erfarenhet av MS-sjukdom. Som person har du bra tålamod samt är lugn och trygg.Stor vikt läggs dock vid personlig lämplighet och personkemi med kunden.Vi erbjuder digVi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.Övrig informationAnställningsform: Behovsanställning under sommaren, efter sommaren visstid så länge uppdraget varar.Omfattning: DeltidArbetstid: Dag, Vardag och helg 08.00-18.15Tillträde: OmgåendeVi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta: Tomas Svensson, 010-130 3403Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-27Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-25Frösunda Personlig Assistans AB5832047