Personlig assistent åt 20 årig tjej
2026-02-05
Personlig assistent
Om jobbet
Är du en ansvarsfull, lugn, pedagogisk och positiv människa och vill arbeta som personlig assistent åt en tjej på 20 år?
Vi söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent åt en kramgo tjej på 20 år.
Hon bor hemma, rullstolsburen och använder sig av diverse hjälpmedel.
Hon tycker om att få naglarna fixade, vård, träna, djur och använda sin mobil som vilken annan 20 åring som helst.
Kunden har spastisk diplegisk CP, medelsvår intellektuell funktionsnedsättning samt drag av autism och behöver hjälp med det mesta om dagarna och kan inte lämnas ensam mer än korta stunder.
Kundens krav och önskemål
• Gärna någon med liknande intressen
• Lugn och pedagogisk
Vi ser gärna att du som söker är duktig på att ta egna initiativ, ansvarstagande, noggrann och tycker om att lära dig.
Mer information ges vid intervjutillfället.
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
