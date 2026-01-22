Personlig assistent åt 10-årig flicka i Malmö
2026-01-22
Nu sökes en kvinnlig personlig assistent åt en flicka med särskilda behov. Flickan behöver tillsyn och stöd i många vardagliga moment som t.ex. personlig hygien. Hon kommunicerar mestadels icke-verbalt.
Tjänsten är på deltid och vi är framför allt i behov av en assistent som kan arbeta:
Ca 20.00-23.00 fredagar och lördagar
Ca 15.00-23.00 söndagar
Jourarbete under natten 1-2 nätter per vecka, förslagsvis efter helgpassen. Jour innebär att du sover på arbetsplatsen för att vara tillgänglig om behov uppstår under dygnsvilan.
Nya assistenter introduceras till tjänsten under 1-2 dagar då de lär känna brukaren och lär sig allt om hur uppdraget ska utföras.
Det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för arbete med barn enligt LSS. Bifoga gärna utdraget när du skickar in ditt CV! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: info@meraassistans.se Arbetsgivarens referens
