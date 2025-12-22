Personlig assistent, 75-100% sommarvikarie i centrala Östersund
Söker du ett av världens bästa jobb? Ett jobb med många lediga sommardagar fastän du jobbar upp till heltid? Ett flexibelt jobb där du känner att DU gör stor skillnad för en annan person?! Ett jobb med många möjligheter, men utan stress? Då ska du söka jobb hos oss som PERSONLIG ASSISTENT !
Just nu söker vi dig som är intresserad av att vara sommarvikarie hos en man i 40-års åldern bosatt i centrala Östersund (ref. 4-26, som du anger i din ansökan så vi vet vilket uppdrag du söker).
Som personlig assistent kommer du att hjälpa till med det mannen säger att han behöver hjälp med, dvs med det han själv inte kan pga sina unika funktionshinder. Med din hjälp blir livet fullt av möjligheter! :) Mannen har egen bil som personal kör så har du körkort är det bra men inte ett krav. Mannen tycker om det mesta med motorer, film, musik och promenader så du får gärna dela de intressena.
Arbetstider kan vara dygn (morgon kl. 9 till nästa morgon kl. 9 med sovande jour) eller dag kl. 9-17 eller kväll 11-17 under juni till slutet av augusti men allt planeras enligt överenskommelse med dig. Viss dubbelbemanning förekommer.
Du kommer självklart få mer information vid en intervju!
Observera att du MÅSTE behärska det svenska språket till fullo så ni förstår varandra. Erfarenhet av funktionshinder såsom CP-skador och hjälpmedel är en merit men absolut inte ett krav, eftersom man lär sig sådant rätt snabbt! Att ni trivs med varandra är viktigast, vilket du bla får pröva och känna efter när du går introduktion med en mycket erfaren kollega.
Intresserad? Sök då redan nu genom att mejla in ditt CV /personliga brev - glöm inte märka din ansökan med ref nr 4-26 så vi vet vilket uppdrag du söker :) Tillträde enligt överenskommelse - ange gärna ev. önskemål tex om egen semester direkt i din ansökan.
För alla uppdrag hos oss gäller;
Noggrann introduktion och utbildning innan start
regelmässig vidareutbildning
pedagogiska måltider/fika på jobbet
friskvårdsbidrag på 4 000:-/år/heltidsanställd
regelbundna personalmöten
hälsokontroller var 3:e år för den som vill
kollektivavtal via Fremia - Kommunal, som för dig som är över 40 år innebär en högre semesterersättning mot vad många andra kollektivavtal för personlig assistenter har
tjänstepension
arbetsskadeförsäkring
föräldrapenningtillägg,
sjukförsäkring
tjänstegruppliv via KP för dig och din familj
Observera att din ansökan kan komma att läsas av mannen och företrädaren, samt ev. av de andra personliga assistenterna samt av personal på kontoret.
Vi behåller din ansökan i 2 månader därefter strimlas den. Vill du ha din ansökan åter så skriv det direkt i din ansökan/mejla!Publiceringsdatum2025-12-22
PERSONLIG ASSISTANSFÖRMEDLING har funnits sedan år 1996 och är därmed Jämtlands äldsta assistansföretag! Vi har vårt kontor på Folkets Hus/OSD, Krondikesvägen 93 D (baksidan mot travet till) i Östersund. Vi har tillstånd av IVO (Socialstyrelsen) att bedriva assistansverksamhet och hemtjänst och naturligtvis har vi kollektivavtal (Fremia/Kommunal) för all personal hos oss !
Vill Du veta mer om personlig assistans och/eller om oss - se vår hemsida: www.persassis.com,
vår Facebooksida; "Personlig Assistansförmedling" eller ring Annika Andersson på tel. 063-10 08 28
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
E-post: persassis.jobb@telia.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref 4-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personlig Assistansförmedling i Jämtland AB
(org.nr 559200-9665)
Krondikesvägen 93
)
831 46 ÖSTERSUND Arbetsplats
Personlig Assistansförmedling Kontakt
Annika Andersson persassis@telia.com 063-100828 Jobbnummer
9661682