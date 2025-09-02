Personlig assistent 70% vikariat - Centralt boende
2025-09-02
Om uppdraget
Jag söker dig som vill bli en viktig del av min och min familjs vardag. Jag är en 47-årig kvinna med ledgångsreumatism och bor centralt tillsammans med min sambo och vårt 8-åriga barn. I min vardag behöver jag stöd med såväl praktiska sysslor i hemmet som personlig omvårdnad.
Eftersom jag har ett yngre barn är det ett stort plus om du tycker om barn. För mig är det viktigt att assistansen inte bara handlar om hjälp, utan också om att skapa en fungerande, trivsam och varm miljö för hela familjen.
Jag har flera intressen som mode, inredning och skapande (rita och måla), och min personlighet präglas av att jag är glad, social, positiv, målmedveten och noggrann. I hemmet finns även en hund, och ibland reser vi till vår stuga i Norrland, där du vid möjlighet gärna följer med. Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
• Anställningsform: Vikariat ca 70% i cirka 4 månader, med möjlighet till förlängning.
• Planerad start: beräknat 10/11 2025 (kan bli tidigare/senare).
• Arbetstid: Vardagar med dagpass 07.00-16.00 och kvällspass 16.00-23.30. Arbetsuppgifter
• Praktiska sysslor i hemmet.
• Personlig omvårdnad och förflyttningar.
• Stöd i aktiviteter med barn och vardagliga ärenden.
Vi söker dig som är
• Noggrann, lyhörd, ansvarsfull och flexibel.
• Empatisk och förstående för andra människors behov, med förmåga att ta egna initiativ.
• Van vid att samarbeta nära familjer och barn.
Krav
• Körkort.
• Vana av att arbeta tillsammans med barn.
• Kan jobba de tider som är angivna i annonsen.
• Av hänsyn till brukarens integritet rekryterar vi endast kvinnliga sökande.
Meriterande
• Erfarenhet från vård och omsorg.
• Finska språket är ett plus.
Viktigt att veta
• Av allergiskäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar från kattägare.
• Hund finns i hemmet. Övrig information
• Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
• Går du vidare i processen behöver du styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige.
• Bakgrundskontroller kan förekomma och polisutdrag begärs vid arbete med minderårig:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556669-5838) Kontakt
Emil Fjällner emil@assisteraab.se 0705447050
9488295