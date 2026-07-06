Personlig assistent 50% till barnkund i Holmsund
Aktiv Assistans Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Assistans Norr AB i Umeå
, Vännäs
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eller i hela Sverige
På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Aktiv Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Holmsund, Umeå. Tjänsten omfattar 50% och arbetet är förlagt till dag och kväll under vardagar och var fjärde helg.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07.00-15.00
Kl. 15.00-20.00
Kl. 10.00-17.00 (helger)
Tillträde sker 1/9 där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion innan dess.
OM KUNDEN
Vår kund är en tonårstjej med ett stort intresse för musik, lek, träning, bad, utomhusaktiviteter och att umgås med sina syskon. Hon behöver ditt stöd som personlig assistent i vardagen då hon har cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig hygien och av- och påklädning
Stöd vid förflyttningar och sondmatning
Kommunikation med hjälp av TAKK och bildstöd
Motivera och uppmuntra vid träning och lek
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en förmåga att analysera och förstå andras behov. Du är lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad och har en positiv inställning. Vi värdesätter särskilt din förmåga att motivera och uppmuntra när kundens egen drivkraft behöver stärkas. Det är ett plus om du delar kundens intresse för att vistas utomhus. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Goda kunskaper i svenska språket
Ej pälsdjursallergiker
Tåla klorerat vatten
Ha förmåga att utföra tunga lyft
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av vård och/eller personlig assistans
Vårdutbildning
Erfarenhet av cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning och/eller epilepsi
Erfarenhet av TAKK
Sysselsättningsgrad: 1 tillsvidareanställning 50%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord – inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens – genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt – alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8024773-2088058". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Assistans Norr AB
(org.nr 556679-3427), https://aktiviaassistans.teamtailor.com
Västra Esplanaden 19 (visa karta
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903 25 UMEÅ Arbetsplats
Aktiv Assistans Jobbnummer
9994266