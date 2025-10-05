Personlig assistent 50%, kväll och helg
God Assistans i Mitt AB
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vi söker Dig som vill jobba vardagskvällar och helg till vår fantastiska kille på Lidingö - Ett riktigt drömställe att arbeta på!
Just nu finns chansen för dig som vill arbeta vardagskvällar och någon helg i månaden som personlig assistent till en tonårskille. Här får du ett givande arbete hos en fantastisk familj.
Vi önskar att du som söker har tidigare erfarenhet av epilepsi samt tecken som stöd. Du ska kunna kommunicera i det svenska språket både i tal och skrift, samt vara rökfri. Då det finns hund i hemmet kan du inte vara allergisk.
Att arbeta i någons hem ställer extra höga krav på dig som person varför vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Under sommarmånaderna åker familjen till Öland, då vill vi att du följer med någon vecka i streck och du kommer då bo i egen bostad intill familjens. Arbetet på Öland är under dagtid.
Om tjänsten: 3-4 vardagskvällar varje vecka mellan 16:00-21:30, samt någon helg i månaden.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:-/år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) på alla som går vidare till rekryteringsprocessen.
Du behöver även uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret, Beställ ditt utdrag här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9540890