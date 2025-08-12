Personlig assistent 45-50%
2025-08-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en man med omfattande funktionsnedsättning enligt LSS. Tjänsten är på 45-50%, med arbetstider förlagda till dag, kväll och helg enligt ett rullande schema.Publiceringsdatum2025-08-12Om tjänsten
Du kommer att arbeta i brukarens hem och vara ett praktiskt och socialt stöd i hela hans vardag. Mannen är rullstolsburen, saknar verbal kommunikation, och har ett totalt omvårdnadsbehov.
Han behöver hjälp med samtliga moment i vardagen, inklusive:
Personlig hygien
På- och avklädning
Måltider (matning)
Lägesändringar och förflyttningar
Daglig träning, inklusive cykelträning och stretchning morgon och kväll
Fritidsaktiviteter, såsom promenader
Vardagliga hushållssysslor - han kan inte utföra dessa själv, men det är viktigt att han får vara delaktig i momenten efter sin förmåga
Arbetsmiljön är trygg, lugn och anpassad efter individens behov. Ditt arbete gör stor skillnad - både fysiskt och socialt.
Vi söker dig som
Är ansvarsfull, uppmärksam och empatisk
Har god fysik, då vissa tunga moment förekommer
Har tålamod och ett genuint intresse för att arbeta med människor med stora omvårdnadsbehov
Är flexibel med arbetstider (dag/kväll/helg)
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans, vård/omsorg eller LSS är meriterande - men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet
Om anställningen
Omfattning: 45-50%
Arbetstider: Dag, kväll och helg (rullande schema)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsort: BoråsSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev till: ann.johlbring@7hassistans.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hestra". Omfattning
