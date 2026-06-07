Personlig assistent

EHG Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde
2026-06-07


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Vi söker en trygg, lugn och positiv personlig assistent till en brukare i 20-årsåldern.
Brukaren tycker om musik, datorer, spel, dans, bad och bilturer. Du behöver vara inkännande, stabil och kunna skapa lugn, trygghet och struktur utifrån brukarens behov och dagsform.
Brukaren är känslig för stress, ljud och mycket intryck, därför passar arbetet dig som trivs i en lugn miljö och kan arbeta med tålamod och närvaro. Samtidigt är det viktigt att kunna vara glad, lekfull och bjuda på energi när situationen passar.
När trygghet och förtroende byggts upp brukar vardagen flyta på fint och brukaren blir oftast lugn och harmonisk. Nya situationer kan ibland kräva lite extra tålamod och förståelse i början.
Krav:• rökfri• körkort• flytande svenska• ingen katt pga allergi
Meriterande:• god datorvana• erfarenhet av personlig assistans, NPF eller AKK• kunskap om celiaki/specialkost och lågaffektivt bemötande
Pålitlighet, trygghet och lojalitet värderas högst av allt.
Deltid, 75 procent.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
Bara med e- post
E-post: ehgassistans@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
EHG Assistans AB (org.nr 559365-5433)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9951274

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